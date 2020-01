"¿Qué le dirías a tu yo de 20 años?": las respuestas en Instagram que hacen reflexionar a cientos de personas

La comunicadora Alma Andreu, conocida en Instagram como La Forte, ha logrado con una simple pregunta que cientos de personas se desnuden emocionalmente.

La Forte, cuya comunidad en redes sociales supera los 100.000 seguidores, ha viralizado una cuestión en sus stories de Instagram, donde ha recibido más de 300 respuestas.

″¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años?”, quiso saber La Forte, locutora en la Cadena SER y presentadora del podcast Mi patio de vecinas.

“Se me ocurrió preguntar en Instagram a raíz de una chica que me escribió, que me dijo que es muy jovencita, la más pequeña de cuatro o cinco hermanas y que se preguntaba dónde estará ella cuando con diez o doce años más”, ha explicado La Forte a ElHuffPost.

Este mensaje le hizo reflexionar y se preguntó qué se diría a sí misma si tuviese la oportunidad de encontrarse con la joven Alma. Lanzó la cuestión y lo que pasó después te sorprenderá ha sido una catarsis para ella y para sus seguidoras.

“Es muy curioso porque, por lo general, la mayoría se dirían que aprovechen el tiempo, que se quieran más. El tema de la autoestima y de la dependencia emocional está súper presente, pero la mayoría a su yo de 20 años le dirían: ‘tía sé feliz que esto se complica, que luego vas a enterarte de lo que es bueno’”, ha explicado.

Otra de las respuestas más repetidas es que relativicen esos problemas que parecen un mundo porque “todo pasa” y porque “nada es tan duro como parece”. “Las cosas suceden por algo y luego lo que viene es mejor”, ha señalado.

Después de la catarsis emocional también ha habido tiempo para las risas: “También dicen cosas como que no se aferren al chico de por aquel entonces, que no se apeguen a ese trabajo que no les aportaba felicidad y hasta cosas como ‘no te cortes el flequillo tu’ y ‘no te emborraches ese día en el que saliste no sé cómo’”.

La comunidad de La Forte es extensa y en su patio de vecinas se ha creado un vínculo especial: “Han hecho una piña muy bonita. Todas nos hemos dicho unas a otras ’estoy sintiendo lo mismo que tú, te entiendo, empatizo contigo y te comprendo’, porque hemos recorrido los mismos caminos y los mismos pasos”.

En la galería puedes ver las respuestas que recibió La Forte en Instagram.