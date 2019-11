¿Qué nos cuentan los candidatos con la ropa que se ponen?

En una de las fallidas sesiones de investidura de julio Carmen Calvo se plantó una flor morada sobre una chaqueta roja. No era casual. La primera foto del Consejo de Ministros de Sánchez estaba plagada de rojo: su corbata, el traje de la Vicepresidenta... Tampoco era casualidad. No lo es que Pablo Casado ni se acerque a los trajes holgados y gris marengo que llevaba Mariano Rajoy, ni que Albert Rivera suela dejar la corbata en casa y tire de americana. Mucho menos que Pablo Iglesias no se haya cortado la coleta.