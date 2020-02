Qué ocurre ahora tras el expediente de Competencia a idealista

Natee Meepian via Getty Images

¿Qué pasa a partir de ahora?

Competencia tiene un periodo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución. La apertura de este expediente no implica que el resultado final de la investigación vaya a implicar una sanción.

¿Qué ocurre si el expediente concluye que hubo infracción?

¿Qué ha dicho idealista?

El portal inmobiliario fundado por Fernando Espinar y Jesús Espinar señala que su plataforma no establece ni altera los precios y las condiciones comerciales. “[Los precios] son libremente fijados por los anunciantes que publican sus inmuebles en nuestra base de datos, sin ningún tipo de algoritmo que modifique los precios”, apuntan.

¿Cómo afecta a los consumidores?

La apertura de un expediente no les afecta directamente.

¿El expediente significa que van a bajar los alquileres?

No.

¿El consumidor puede recurrir a los tribunales si hay sanción?

Todavía no se puede recurrir a los tribunales. “El expediente sancionador solo indica que puede haber una práctica anticompetitiva, pero tiene que acreditarse y concluir con una sanción que es recurrible ante la Audiencia Nacional, por lo que hasta que dicha sanción no sea firme, el consumidor no podría reclamar ante los tribunales ningún tipo de indemnización por el sobrecoste pagado como consecuencia de dicha práctica. Para ello, necesitaría también probar en el hipotético juicio correspondiente ese sobrecoste”, explican desde el departamento jurídico de Reclamador.es.