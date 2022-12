Qué le ocurre a un perro o un gato si come pan

Jaromir Chalabala / EyeEm via Getty Images

Partiendo de la base de que el perro viene del lobo, este es carnívoro, por lo que no es especialmente tolerante al consumo de hidratos de carbono, aunque según un estudio publicado en 2013 en la revista Nature , la domesticación ha ayudado a ello. “Los perros tienen más capacidad que los lobos para descomponer los hidratos de carbono en su sistema digestivo, pero mucho menos que las personas”, apuntan.

Por este motivo, el consumo debe ser puntual y no constituir en ningún momento la base de su dieta ya que esta debe ser la proteína animal. Del mismo modo, hay que prestar especial atención a que el animal no sea intolerante al gluten y a que no tenga problemas de sobrepeso. “El pan es un alimento compuesto a partir de hidratos de carbono, que proporcionan mucha energía al perro y también le engordan más que otros ingredientes”, apuntan en su web los veterinarios de Nutro.es.