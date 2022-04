Qué países pasan junto a España directamente a la final de Eurovisión

Las jornadas previas a Eurovisión siempre son una fiesta, especialmente cuando arrancan las dos semifinales de las que salen los clasificados para el Festival, a los que les toca competir con el Big Five . O lo que es lo mismo, el grupo conformado por cinco países que pasan directamente a la final.

Quiénes pasan directamente a la final

Los representantes a los que nadie les puede quitar su plaza son Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido, a los que se suma cada año el anfitrión, es decir, el país en el que se celebra Eurovisión y que se alzó ganador en la edición que le precede. Este año, coincide con uno de los del Big Five, por lo que han sido cinco pases directos en lugar de seis.

Por qué ellos pasan directamente a la final de Eurovisión

La razón de que este grupo de cinco países no tenga que pasar por la criba de las semifinales responde a razones económicas: son los que más aportan a la Unión Europea de Radiofusión (UER) , la organización internacional de radiodifusoras de titularidad y servicio público con sede en Ginebra (Suiza). La asociación es la que se encarga de organizar el evento, y asegura la plaza en la final a quienes componen el Big Five.

Polémica y críticas al formato

La idea de hacerlo así surgió en 1996, el año en que Alemania no logró clasificarse en la semifinal. El batacazo de los germanos supuso un problema económico para la UER. Esta manera de gestionarse ha levantado ampollas y polémicas a lo largo de los años en los países que no logran alcanzar el escenario de la gran final —en la que compiten un total de 26—, y que han planteado en numerosas ocasiones que los organizadores amplíen en grupo de los cinco con plaza fija.

Las semifinales de la 66ª edición del certamen tendrán lugar el 10 y el 12 de mayo en el Pala Alpitur de Turín. Rodela Hajati (Albania) abrirá la primera de ellas, que bajará el telón con Rosa Linn (Armenia), mientras que la segunda hará lo correspondiente con la banda de rock The Rasmus (Finlandia) y los checos We Are Domi.