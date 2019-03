¿Qué pasa ahora con el Brexit? Entiéndelo de un vistazo

Sí, lo sabemos. El Brexit es un caos. Si has echado un vistazo a los últimos titulares, habrás leído que para aprobar la salida ordenada de Reino Unido, el Parlamento británico tiene que aprobar el acuerdo que dos veces no ha querido aprobar. Sí, eso es, todo va de aprobar o no aprobar.

Unos dicen una cosa, otros dicen otra... Pero, ¿qué pasa exactamente?

Para remontarse a los orígenes de este caos te recomendamos que lo veas en nuestra versión cuento, pero para entender los pasos inmediatos, basta que te quedes con tres claves:

1.- Pase lo que pase, ya no habrá Brexit el próximo 29 de marzo. Ni duro, ni blando, ni pactado. Nada de nada.

2.- En los próximos días el Parlamento británico tendrá que votar (otra vez) el acuerdo de salida alcanzado entre la primera ministra británica, Theresa May, y la UE. Aquí se abren dos opciones:

2.2.- Si lo aprueban, Reino Unido consigue una prórroga hasta el 22 de mayo y se “libra” de acudir a las elecciones europeas.

2.3.- Si no lo aprueban, drama. Obtienen una prórroga hasta el 12 de abril y entonces tendrán que decidir se salen ese mismo día de forma abrupta o si solicitan una prórroga más larga y que conlleva ir a las elecciones europeas.