Qué pasa con la polémica Ley del Deporte que llega al Congreso y puede parar el fútbol español

Las tres enmiendas claves

Las críticas unen a Podemos, Ciudadanos y otros

La polémica ha unido, y esto no pasa muy a menudo, a Unidas Podemos y a Ciudadanos. El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, ha apuntado que “el Parlamento no está para hacer la voluntad de Florentino Pérez, sino para defender el interés general”. “Todo apunta a que ha habido una intervención de Florentino Pérez porque, si no, no se entiende que se esté apostando por un texto que tiene en contra a 39 de 42 clubes de fútbol”, ha señalado.