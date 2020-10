¿Qué pasa el lunes que viene? Fernando Simón deja otro momentazo en directo

El lunes, 12 de octubre, es una fecha marcada en rojo en los calendarios de todos los españoles. Literalmente. Es la Fiesta Nacional de España y uno de los puentes más deseados por todos porque es el primero después del verano.

Es algo bien sabido por cualquiera. ¿O no? Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha protagonizado este jueves en la rueda de prensa otro de esos momentos que le han hecho tan popular entre muchas personas.

El experto ha admitido no saber si el 12 de octubre es fiesta en toda España o sólo en algunas comunidades. “Este fin de semana es un puente. El lunes es festivo en...”, ha comenzado diciendo antes de echar una rápida ojeada a la sala de prensa. ”... no sé si en todo el territorio o en gran parte del territorio. La verdad es que no lo sé”, ha admitido.

En cualquier caso, Simón ha subrayado que en este puente otros años salían de Madrid entre 1,2 y 1,3 millones de personas. “Con las incidencias que tenemos, que se vayan a su segunda residencia a un pueblo de la sierra o fuera de Madrid o de vacaciones, aunque se vaya estabilizado poco a poco la situación aquí, implica riesgos”, ha alertado.

“Hay que ser conscientes, y esta es una de las razones a las que apelaba por la responsabilidad individual, independientemente de las decisiones que se tomen mañana o el sábado”, ha proseguido.

Simón ha subrayado que “toda la población sabemos cómo se transmite el virus y cuáles son las medidas de prevención”. Por eso, ha llamado a los ciudadanos a cumplirlas a rajatabla. “Apelo a la responsabilidad individual de los ciudadanos para entender el riesgo al que pueden poner a otras personas tanto de fuera como de dentro de la comunidad por una movilidad excesiva”, ha subrayado.