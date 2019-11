¿Qué pasó tras las cámaras en el especial de 'La Resistencia'? David Broncano contra Gerard Piqué

Preocupado como siempre por ser discreto, Gerard Piqué dejó ese mensaje hace unas semanas a Álex Pinacho, community manager de La Resistencia, en Twitter. El futbolista del F.C. Barcelona había estado divirtiéndose en El Hormiguero día antes que Santiago Abascal y La Resistencia no dejó pasar ese feo en su cuenta de Twitter. Resultado: una visita improvisada de Piqué al programa de David Broncano que acabó en un típico enfrentamiento con un ‘¿a que no hay huevos?’.

Si el programa de Broncano no te parece políticamente correcto, no has visto nada. El preshow del cómico Jaime Caravaca es, sencillamente, bestial. Humor sin límites, sin censura, tosco. Humor libre. Tanto que si el show de Caravaca se emitiese, lo más suave que dirían sobre él es ‘racista’.