¿Qué pintamos las mujeres?

El debate que siempre surge en torno a estas selecciones, cuando se cuestiona la no presencia de mujeres, suele acabar siempre en un lugar común (y que me resulta particularmente aburrido, por reiterado) que es el de la calidad de las obras presentadas o de las artistas que aplicaron. Mi pregunta es ¿por qué cuestionamos siempre la “calidad” cuando denunciamos la no presencia de mujeres? ¿Acaso, entonces, todos los hombres artistas llevan la calidad “de serie”? ¿Se sobreentiende que ellos tienen esa capacidad de ser extraordinarios (genios) casi innata, que nunca son mediocres? Sin ánimo de entrar a debatir sobre esto, porque huele a naftalina el eterno debate sobre la calidad (que como digo es un concepto totalmente subjetivo y no neutral), dice muy poco en favor de cualquier premio de arte que olvide al 50% de la población humana (y al 70% de las graduadas en Bellas Artes).

En pleno 2019, con una Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (que tiene más de 10 años desde su aprobación) y que incluye lo relativo a la cultura en su artículo 26, seguir reproduciendo la desigualdad en las selecciones de premios, exposiciones y adquisiciones es, además de injusto, contrario a ley. Una ley que, sin embargo, no contempla sanciones y que recomienda más que impone, lo que deja al subjetivo criterio de quienes seleccionan el poder seguir aplicando las cuotas. Sí, las cuotas, las que siempre se cumplen…las masculinas.

