¿Qué pone en esos cuadros? La imagen que vuelve locos a muchos en Twitter

La usuaria de Twitter @roobeekeane publicaba este sábado la fotografía de los dos grandes cuadros que cuenta ya con más de 150.000 ‘me gusta’. “Si te sientes estresado, recuerda IN EX HAHA LE LE”, escribía en el tuit. La lectura correcta sería de arriba abajo y ambos cuadros por separado, a pesar de que al estar tan próximos pueda parecer que forman parte de una misma frase.

A simple vista parece una afirmación muy obvia, pero en ocasiones el cerebro tiende a leer en una dirección que puede no ser la correcta. Esto mismo es lo que les ha ocurrido a muchos usuarios de Twitter a raíz de la publicación, en la que se puede ver una fotografía de dos cuadros sobre un sofá con unas sílabas que a primera vista parecen no tener sentido.

if you’re feeling stressed, remember to IN EX HAHA LE LE pic.twitter.com/mduVMjVW4f

