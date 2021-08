¿Qué por qué Pau Gasol es un gran tipo? Aquí las pruebas

Mikhail Aleksandrov via TASS via Getty Images

La derrota de la selección española de baloncesto ante Estados Unidos ha sido uno de los grandes batacazos de estos Juegos Olímpicos. “La familia”, como se hacen llamar este grupo de deportistas, no ha podido disimular la tristeza de verse apeada de la competición y todos se han acordado especialmente de uno de sus jugadores, Pau Gasol, que se despide con sabor agridulce de la selección.

Un gran apoyo

Ejemplo de valentía y superación!! Nadie mejor que tú sabe lo que has vivido este último año, pero nos has demostrado a todos que siempre hay que luchar y mirar hacia delante. Gracias @CarlaSuarezNava !

En Tokio 2021, Gasol se ha convertido en el mejor apoyo de todos sus compañeros de la delegación española. No han faltado sus felicitaciones a los que se han hecho con medalla, pero tampoco su agradecimiento a los que no lo han logrado.

Un gran amigo

Con esta imagen felicitaba a su amigo Rafa Nadal por el día de su cumpleaños. La fotografía se acompañaba con este texto: “4 años Rafa... ¡Quién los pillara amigo! 😜😎 No me cansaré de decirlo: es una suerte que el camino del deporte me haya regalado tu amistad”.