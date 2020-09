fizkes via Getty Images

‘¿Qué prácticas cotidianas ayudan a la disminución de la ansiedad?’ apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta por Mariana Martín, psicóloga:

Ansiedad, el mal de nuestra era...

Lo primero es aprender a identificar los momentos del día y las situaciones que nos generan ansiedad. Suena obvio, pero generalmente no nos enfocamos en esta parte, sino que simplemente queremos con urgencia poder eliminarla, y ahí se acabó.

Digo aprender a identificar porque no es sencillo, requiere tiempo, perseverancia y constancia, y las personas que sufrimos de ansiedad en mayor o menor medida generalmente queremos soluciones rápidas y efectivas a la primera.

Ya nuestro mundo actual nos lleva muchísimo a ser desesperados, estamos acostumbrados a la inmediatez, a la resolución con solo dar un clic, y esto nos ha vuelto impacientes para esperar. Incluso hablamos de los niños que cada vez tienen menor tolerancia a la frustración.

Si detectamos los momentos y situaciones especificas que nos incrementan la ansiedad, podremos empezar a trabajar en ello de manera más enfocada y, por supuesto, efectiva.

Por ejemplo, antes de dormir, si ver tus redes sociales te lleva a dormir más tarde, ver noticias o imágenes te alteran o que simplemente te llevan a la compulsión de seguir y seguir hacia la nada, es muy posible que esto se convierta en tu hábito antes de dormir y no tarde mucho en causarte insomnio. Una buena medida sería no revisar el teléfono al menos 30 minutos antes de dormir, porque está comprobado que las pantallas alteran el ciclo del sueño. Otra alternativa sería ponerse un tiempo y después de eso, poner el teléfono a un lado en silencio, no dormir con él. Si estamos en estado de alerta, incluso dormidos, no descansaremos y empezaremos a arrastrar fatiga a lo largo de nuestros días (sin entender por qué).

Otra opción que ayuda a disminuir la ansiedad es la meditación. Nadie tiene que ser experto para esto y no hay una manera en especial, cada quien tiene la suya. Lo importante aquí es hacer una pausa para conectarse consigo mismo. Aprender a vernos hacia dentro. Insisto, pocas personas saben estar solas consigo mismas. Tanto para reconocer lo que nos pesa para buscarle posibles soluciones y lo que no se pueda solucionar, dejar de cargarlo, así como reconocer todo aquello que nos está dando bienestar, es importante ubicar y mencionar todas aquellas cosas que nos hacen bien y decírnoslo, no demos nada por sentado. Nuestra mente es muy poderosa y también necesita que la alimentemos de pensamientos que nos traigan paz. ¿Qué debo hacer para conectarme con mi yo interior?

A veces, cuando estoy muy abrumada, en donde esté simplemente hago una pausa y me “sacó del lugar donde no me siento bien”, cambio de lugar, otro cuarto, salgo al jardín y hago lo necesario para estar conmigo. A algunas personas les funciona la oración; la vida espiritual bien llevada, es muy buena. Funciona mucho, esto me ayuda a no escalar en la ansiedad. Me ha llevado tiempo lograr esta práctica, porque en realidad es muy fácil caer en el remolino de la ansiedad.

Otra alternativa, el ejercicio. Hacer ejercicio, el que más te guste, te va a ayudar a desconectarte de tu día, así sean 30 minutos o más. Te ayuda a cambiar de ambiente y enfoque. Además, ya todos sabemos los beneficios a nivel fisiológico y mental. El ejercicio es un buen generador de endorfinas, ya saben, hormonas de felicidad. En mi caso, el ejercicio, y sobre todo el baile, me han traído grandes beneficios a nivel personal.

Finalmente, pasar tiempo con la familia o amigos; es muy importante relacionarse con personas que te hagan sentir en armonía, ya sea una persona o más. El punto es poder platicar con alguien de cualquier tema, ayuda mucho a sentir empatía, validación y acompañamiento. A veces, después de una buena convivencia, te sientes rejuvenecido, y es verdad que es muy importante saber elegir a las amistades, pues ellas tendrán un gran impacto en nosotros.

Estas son algunas de las cosas que yo recomendaría y que aplico en mi vida personal: meditación, ejercicio y relaciones sanas.