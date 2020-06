¿Qué pretenden resignificar?

La intención de que nuestro símbolo común por antonomasia no pueda ser excluyente para los propios españoles y españolas me parece más razonable. Veo más realista compartir y complementar lo que tenemos, poniendo en valor nuestra historia, a querer tratar de “arrebatar” o “resignificar” lo que no debería de tener dueño.

Creo que hoy día no se trata de darle un carácter ideológico a la bandera, si no de desactivar su efecto de anulación del otro. Mientras la extrema derecha habla de España con la bandera, está tratando de anular a un país que ama la libertad, el amor libre, la empatía y la igualdad. Decir que la España real es la que tengo en el corazón y en la cabeza podrá parecer caprichoso y parcial, pero lo cierto es que para mi así es, y no puedo evitar que para otra persona sea diferente.

No se me cae la cara de vergüenza por decir públicamente que amo mi cultura y mi lugar en el mundo. Entre otras cosas, somos españoles, sin más, y dentro de lo que significa ser español debe caber casi todo. No siento que esté renunciando a mis valores al compartir bandera con un grupo de personas que creen que yo no merezco ser de aquí. Es más, incluso podría decir que los miro con condescendencia. Suena feo, pero… es que es lo que hay, estamos aquí todos compartiendo la ciudad, y no creo que consigamos que la gente de otros siglos se luzca con la Cruz de Borgoña. Dejémosles.