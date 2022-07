Qué pueden hacer los padres si sus hijos quieren someterse a una cirugía estética

Antes de los dieciséis años, los adolescentes necesitan el consentimiento de sus progenitores o tutores para hacerse algún tratamiento, por lo que la conversación con ellos es inevitable. Los expertos recomiendan ir más allá y no quedarse en permitir o no permitir que se sometan a algún retoque estético.

“No podemos olvidar la importancia de la labor pedagógica y la psicoeducación. La aceptación corporal, es la asignatura pendiente en la educación de los jóvenes. No debemos obligarles y pretender que les guste todo de su cuerpo, debemos educar en que puedan tolerar la incomodidad que supone no alcanzar los cánones de belleza actuales”, insiste Rubio.

Cómo identificar complejos y frustraciones

Para Rubio, hay que proporcionales “un espacio seguro de comunicación y escucha activa donde se validen sus sentimientos sin prejuzgarlos”, y también pide fijarse en cómo hablan de su cuerpo y “si existe alguna conducta de evitación”, como no ponerse ciertas prendas como un pantalón corto o no querer ir a la playa. También prestar atención a si se usan “trucos de belleza de manera obsesiva o si la inseguridad corporal comienza a salpicar su conducta alimentaria”. Ante todo, la psicóloga recomienda buscar asesoramiento especializado y ayuda profesional.

Sergio García también recuerda que “la imagen corporal no es algo estático, es algo dinámico, va cambiando”, y por eso hay que pensárselo dos veces antes de someterse a una intervención. “Tuve una paciente de 18 años que me dijo en una sesión: ‘Me puse pecho, pensé que me iba a sentir mejor y no era para tanto’. Ponen todas sus esperanzas en una operación, pero no es una cuestión estética, es de autoestima. Y a veces es una cuestión de gustar a otros, no a sí mismos”, reflexiona el psicólogo sobre este tipo de pensamientos en la adolescencia.