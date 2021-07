Qué puedes hacer si ya te han vacunado pero a tus hijos no

Eso quiere decir que si hay algún adulto a quien tu hijo quiere mucho y ese adulto está completamente vacunado, no es ninguna locura permitir que estén juntos en una casa sin mascarillas. Evidentemente, el riesgo cero no existe, pero las probabilidades de contraer y transmitir el virus son muy bajas una vez que has recibido las dos dosis y has dejado pasar unas semanas para generar una inmunidad completa.