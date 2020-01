Qué puedes hacer tú mientras Australia arde

En torno a 8 millones de hectáreas han sido completamente calcinadas, más de 1.000 millones de animales han perdido la vida, aproximadamente dos mil hogares han sido destruidos o dañados y son ya 26 las personas que han fallecido. Este es, por el momento, el dramático balance de la oleada de incendios que asedia desde hace semanas a Australia.

Pasará mucho tiempo hasta que al pensar en el país venga a la mente la idílica fotografía de un canguro lustroso recorriendo una gran explanada verde. Las imágenes que nos llegan a diario del drama que se está viviendo allí son escalofriantes, el humo está en todas partes, miles de animales heridos, los servicios de asistencia no dan abasto y el cielo se ha teñido de rojo. Un infierno que no cesa y del que, por desgracia, no se espera mejoría debido a las altas temperaturas.

Dicen que en situaciones desesperada es donde se ve la verdadera naturaleza de las personas. Y para ser justos, en este caso, el mundo entero está volcándose con Australia. ¿Pero cómo ayudar estando a tantos kilómetros de distancia?

Eso mismo es lo que se ha preguntado la conocida influencer española Aretha Fusté y parece haber encontrado la solución: convertirse en “puente” a través de un crowdfunding para “facilitar la labor a todas aquellas personas que quieren ayudar y no tengan claro cómo hacerlo”. Por el momento, lo está consiguiendo. Ha sido necesario un solo día para que la campaña creada en GoFundMe recaude más de 72.000 euros gracias a más de seis mil donantes.