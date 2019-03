Además, ha afirmado que la izquierda “quiere llevarnos al debate que hablaba el señor Monedero [que se encontraba en plató] de prohibir y de criminalizar” y ha dicho que “aquí no se va a juzgar ni a criminalizar a nadie”.

“Siempre que va un candidato del PP a una entrevista le preguntan por el aborto. Siempre decimos lo mismo, vamos a mirar al futuro y a conseguir que todas las mujeres que se quedan embarazadas que se ven presionadas por el entorno, pareja o situaciones económicas no se sientas presionadas a abortar”, ha dicho Egea.

“Proponemos una ley maternidad que proteja a las mujeres que quiere tener hijos y no tienen recursos. El aborto es un drama que hay que sacar del debate político. Hay que ayudar a que las madres que se queden embarazadas y se encuentran con una situación de desesperación no tengan que enfrentarse a este debate absurdo”, ha afirmado después.

La presentadora quiso saber si el PP iba a modificar la ley para incluir a las mujeres que decidan abortar “por el motivo que sea”, dejando claro que ninguna lo hace por capricho.

“Llevo repitiéndolo un mes y yo creo que alguien tiene interés en sacarle este tema a los candidatos del PP”, ha dicho Egea.

“Sí, Adolfo Suárez”, ha respondido Quintana.

“Adolfo Suárez habla porque alguien le preguntó...”, respondió de nuevo el popular.

“Pero podría haberse escaqueado como hacen ustedes todo el rato”, replicó la presentadora.

“Si yo no me escaqueo. Yo prefiero mirar al futuro y prefiero dar soluciones a un problema que no tiene solución binaria. Ninguno de los que estamos hoy hablando podemos hacerlo en nombre de una mujer que se queda embarazada y se ve presionada”, aseguró Egea.

“Quiere decir, ustedes van a modificar la ley o no?”, interrumpió Quintana.

“Si me deja hablar... si no responda usted y ya está. Que responda Monedero, que está ahí...”, replicó Egea.

“Si es muy fácil, para que a las mujeres les quede claro. No, Monedero no responde”, ha dicho Quintana zanjando el asunto.