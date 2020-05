Qué se puede hacer y qué no en los parques de Madrid que reabren este lunes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que en fase 1 a los parques “se puede ir a pasear” pero “no a estar ni a permanecer” y tampoco a “hacer un picnic” aunque sí se podrán usar los bancos manteniendo la distancia.



El regidor madrileño ha explicado que Madrid abre este lunes los parques en fase 1 porque “abren más terreno para mantener las distancias sociales”, pero ha señalado que no se pueden vulnerar las limitaciones, según ha afirmado en una entrevista con Es Radio recogida por la Agencia Efe.



“A los parques se pueden ir a pasear, a hacer deporte pero no a estar ni permanecer. En un banco se puede sentar en el Retiro, pero por favor manteniendo las distancias de seguridad, lo que no se puede hacer es un picnic”, ha asegurado.