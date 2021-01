¿Qué se puede hacer y qué no ante la ola de frío que azota a España?

¿Qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer?

¿Funciona el transporte público?

En las zonas más afectadas como Madrid, se recomienda no coger el coche para realizar los desplazamientos dada la peligrosidad de las placas de hielo por las bajas temperaturas. Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) no circularán aún por la capital, el servicio se retomará de forma gradual a lo largo de la semana. Metro, no obstante, sí que continuará abierto pero con algunas de sus líneas con cortes, como la L1 de Metro Ligero, al igual que la línea 10.