Qué se sabe sobre la "preocupante" (y opaca) oleada de casos covid en China

¿2 millones de muertes?

La OMS, “muy preocupada”, pide “más información”

¿Informa China del covid “de forma abierta y transparente”?

¿Qué puede pasar ahora?

En declaraciones a El País , la doctora Jia, que trabaja en las Urgencias de un hospital de Pekín, reconoce que “la situación actual no invita al optimismo”. “No sé si el pico de decesos lo hemos pasado ya o cuándo lo pasaremos. Lo único que puedo compartir es que la situación es peor de lo que se cree y que mucha gente está muriendo. No diré nada más”, explica.

“La realidad es que para ver a un doctor hay que esperar, como mínimo, cuatro horas en Urgencias, y quizás hasta un día entero para que te puedan rehidratar. Pero, incluso si lo logran, es posible que el paciente no reciba el tratamiento más adecuado para su enfermedad, porque, aunque se lo quieran recetar, no hay medicamentos. Aunque yo quiera hacer un reconocimiento médico exhaustivo y poner un ventilador, no puedo, porque no hay médicos y enfermeros suficientes. Así que, por favor, cuídense”, pedía esta misma doctora en un mensaje que recoge El País.