¿Es más grave? ¿Qué síntomas tiene? ¿Se dispararán los casos? Lo que se sabe sobre la flurona

GIL COHEN-MAGEN via Getty Images

GIL COHEN-MAGEN via Getty Images Investigadores en un laboratorio de Israel

Empieza fuerte 2022, con una nueva palabra de “moda”: flurona. Este término, nacido de la contracción de gripe (flu en inglés) y corona(virus) responde a una infección combinada de ambas enfermedades. En los primeros días del año se dete en Israel y poco después se confirmó su presencia en España, con casos en Cataluña aunque ninguno grave por ahora.

Minuto a minuto se van sabiendo más cosas de esta coinfección, aunque aún quedan dudas por responder de un fenómeno que no es nuevo y que, hasta ahora, no está dejando cuadros llamativos. Por ello, los especialistas piden cautela y no disparar las alarmas en un momento en el que ómicron está llevando los contagios por covid a niveles nunca antes vistos.

Los positivos notificados en Cataluña, por ahora “no representan diferencia” respecto a los ’monoinfectados y son “anecdóticos”, como reconocía la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel.

Sus síntomas, su posible evolución, el mejor modo de combatirlo... tres especialistas sanitarios explican a El HuffPost lo que se sabe de la flurona.

¿Es algo nuevo?

No, casos de esta coinfección ya se investigaba en los primeros meses de la pandemia en EEUU y otros puntos, como explica el médico e investigador de la Universidad de Leicester (Reino Unido) Salvador Macip. Por ello, asume que hasta ahora ha podido existir pero no se ha diagnosticado por la predominancia del covid.

También se habló de ello precisamente en Reino Unido, comenta el doctor Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. “En la primera ola ya se analizó, cuando había datos de Reino Unido. Se veía una posible situación más problemática ante un caso combinado. Entonces no se dio pero ahora sí porque están produciéndose más casos de gripe”.

El doctor Emilio Bouza, experto en enfermedades infecciosas, remite a los estudios iniciales en Reino Unido, que determinaron que flurona “podría ser infrecuente pero peligrosa”, aunque matiza que la gripe se neutralizó de golpe todo el 2020 por lo que esas previsiones quedaron sin poder constatar en un número suficiente de pacientes.

¿Se considera una enfermedad diferente?

Tampoco. Flurona no es una enfermedad en sí, sino la combinación de dos distintas, gripe y coronavirus. “Ambas son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambos atacan el tracto respiratorio superior”, apuntaba Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital Beilinson israelí donde se detectó el primer caso reciente de flurona, al diario Times of Israel.

El doctor Macip coincide con el sanitario israelí y apunta que no lo ve “como una enfermedad, sino como dos superpuestas”. “Es cierto que algunos síntomas son comunes y puede ser difícil saber qué virus los está causando, por lo que el diagnóstico no será fácil”, añade.

En esa similitud de síntomas coincide el doctor Reina, de acuerdo con otros profesionales sanitarios. Los positivos por flurona muestran “un cuadro de infección respiratoria aguda con sintomatología habitual.

¿Es algo raro?

No es un fenómeno habitual pero tampoco es tan sorprendente que coincidan dos virus, especialmente en un momento de tanta actividad epidemiológica, como es el actual, reconocen los profesionales del sector.

Ni siquiera es una especificidad del coronavirus, explican en terminos idénticos los tres especialistas consultados por El HuffPost, para quienes “las infecciones combinadas por diferentes virus respiratorios ocurren”.

¿A qué población puede afectar más y cuál es la mejor manera de evitar sus riesgos?

Bouza, que también es fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, pide tiempo: “Aún hay pocos casos”. “Los estudios iniciales advertían de un posible peligro mayor pero no se dieron esas situaciones. Hoy para hablar de una gravedad mayor o menor habría que comparar una serie amplia de contagiados y aún no tenemos esos datos”.

“Todo el mundo es susceptible de una doble infección pero pasará más frecuentemente en personas con un sistema inmune débil (inmunodeprimidos, gente mayor...). Estos son también los que tienen más riesgo de sufrir un caso grave”, expone Macip. Su colega de la Clínica de Navarra incide en estos grupos e incorpora a quienes presenten patologías de base; circunstancias que ya de por sí agravan los efectos de una gripe o un covid ‘convencionales’.

El coronavirus ha mutado. ¿Ha cambiado también su relación con otros virus existentes?

La variante ómicron ha llevado al coronavirus a grados de transmisión desconocidos en toda la pandemia. En pleno auge de los positivos se comienza a hablar de flurona, pero el doctor Macip cree que “no ha cambiado nada” a nivel de interacción entre virus. “Estar infectado de covid no te impide infectarte por otro virus, ni antes ni ahora, pero como en teoría estás haciendo cuarentena y reduces el contacto con otras personas, las probabilidades son bajas”.

Tampoco lo cree el doctor Reina, también con la cuestión de la movilidad como factor. “Con la incidencia del coronavirus tan alta es normal que haya coinfecciones y al tener más libertad de movimientos se facilita la infección de otros virus. Es un proceso de normalización de la vida, sin tantas restricciones como el año pasado. El covid se relaciona con otros virus, es lo que tiene el paso de pandémico a endémico”.

“Que el covid muta es un hecho y el año pasado se dio el fenómeno único de que no hubiera gripe. Este año sí hay”, sostiene el Bouza, fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.

La cuestión, en cambio, no genera unanimidad en la comunidad. Otros expertos apuntan a que podría ser un síntoma de cambio en el panorama. Entre ellos está el epidemiólogo Juan Gestal, que señalaba recientemente a TVE que la aparición de cuadros combinados es “una buena noticia porque indica que el coronavirus se está debilitando”.

¿Se prevé una explosión de casos de flurona, aún sin detectar pero ya presentes, o no parece un escenario previsible a corto plazo?

“Las sorpresas con el SARS CoV-2 son continuas, pero sinceramente ni lo espero ni da la impresión de que vaya a haber esa explosión”, apunta Bouza, en línea con sus compañeros.

Para Reina lo que se puede esperar es “un aumento de casos de gripe en las próximas semanas porque es su ciclo natural, pero no un boom de infecciones combinadas”.

Coincide Macip, quien añade que ha habido y hay casos combinados. “Pero es complicado detectarlos, por lo que decíamos de los síntomas parecidos”. “Este año hay más gripe que el pasado, por lo que es previsible que se den más positivos de flurona, pero no deja de ser una combinación poco frecuente”

¿Cómo protegerse?

“Prevención y vacuna... y, si puede ser, vacuna doble”, confiesan las voces consultadas. Para el doctor Bouza, la mejor forma es la covacunación gripe-covid, porque, recuerda, “quien dice que como se ha puesto la tercera dosis no se pone la de la gripe comete un error”. Su colega Gabriel Reina defiende que lo ideal es “recibir ambas”.

Ambos admiten que para virus respiratorios sincitiales [comunes] aún no hay vacunas y que está en desarrollo próximo, por lo que la baza es someterse a los dos fármacos, además de “mantener las medidas de protección física que ya estamos llevando a cabo”.