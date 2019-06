Qué significa la imagen críptica que han compartido Jesse Pinkman y Walter White

En el tuit incluían una imagen en blanco y negro de dos burros y la palabra soon (pronto).

Las teorías para explicar el sentido de las imágenes se han disparado poco después de publicarse. Hay quien se ha apresurado a decir que ambos participarán en la película de Breaking Bad de Netflix, que todavía no tiene fecha de estreno. Sin embargo, las especulaciones sobre que la cinta sea un spin off de Jesse Pinkman y su futuro tras la serie dejan claro que Walter White no participaría, ya que en el último episodio murió.

Además, Paul dijo el pasado mes de marzo en el Variety’s Coffee Talk, que él no sabía nada de la producción, pero sí que “le encantaría ser parte de ella”.

La otra hipótesis, que quizás tiene más fuerza, es que ambos podrían participar en la cuarta temporada del spin off Better Call Saul, protagonizado por el abogado Saul Goodman, aunque esta no se estrenará hasta 2020, por lo que ese “pronto” sería muy relativo.

El creador de la serie, Vince Gilligan, ya planteó que estos personajes tenían que salir en la secuela. ”Creo que hemos esperado demasiado, pero necesitamos una buena razón para que regresen. Solo espero que lo resolvamos porque necesito escuchar de nuevo ’Yeah, bitch!”, dijo en Entertainment Weekly en junio de 2018.