Cuál es el mejor snack para tu perro y cuántos puedes darle a la semana

Los veterinarios lo tienen claro: no hay que abusar de estos productos aunque son necesarios para el adiestramiento y la enseñanza de órdenes y comportamientos. Lo importante es no pasarse y también saber bien qué golosina elegir.

Cuáles son más saludables



A la hora de buscar un aperitivo, llama la atención que no son todos iguales. Hay galletitas, huesos naturales, huesos prensados, croquetas húmedas, barritas e incluso snacks dentales. Para tomar la decisión, Marta Hervera, veterinaria especialista en nutrición animal de Expert Pet Nutrition , señala que hay que prestar atención a que los componentes sean aptos para animales y no sean demasiado grasos.

Cuántos hay que darles al día

Otra consecuencia de pasarnos con los premios es que le saciemos tanto que no tome su comida habitual y, por tanto, tenga déficit de este tipo de nutrientes. “Si añadimos productos que van a llenarle pero que no aportan los nutrientes adecuados podemos provocar que no coma su ración y que no le lleguen suficientes nutrientes”, indica.