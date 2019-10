Qué significan tus pesadillas y qué puedes hacer para acabar con ellas

Pensamientos negativos, como “nadie me quiere”, “no valgo nada” o “no soy suficiente” también se pueden manifestar en tus sueños, señala Anthony Freire, especialista en desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares y fundador de The Soho Center for Mental Health Counseling. “Cuanto más tiempo arrastremos esos pensamientos negativos, más terrorífico y agobiante se vuelve el sueño”, asegura.