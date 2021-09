Qué supone el hito del 70% vacunado y por qué hay que olvidar la inmunidad de grupo

Álex Cámara via NurPhoto via Getty Images

Para poder hablar de inmunidad de grupo con un alto porcentaje de población vacunada tendrían que darse tres condicionantes que, en el caso de la pandemia por covid, no se cumplen, abunda López Acuña. El epidemiólogo enumera: “Que las vacunas que se usan sean esterilizantes, es decir que impidan la infección y el contagio; que no haya una alta tasa de mutación y de variantes que tienden a eludir la eficacia de las vacunas; y que la inmunidad tenga una duración mediana o larga”.

Los epidemiólogos desmienten otra falsa creencia relativamente extendida entre la población: la idea de que para controlar la epidemia de covid basta con la vacunación. “La quinta ola ha demostrado que no podemos fiar todo a la vacunación”, afirma José Jonay Ojeda, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y portavoz de SESPAS . “La vacunación es un excelente control, sobre todo en cuanto a enfermedad y mortalidad, pero no es lo que va a acabar con la pandemia, no es suficiente”, aclara. “Siguen siendo necesarias las medidas de prevención”, señala.

Desde hace varios meses , los epidemiólogos aconsejan que deje de utilizarse el concepto de inmunidad de rebaño, pero entre la población —y entre los políticos— el mensaje caló muy hondo y sirvió como motivación para avanzar en la vacunación. López Acuña, sin embargo, trata de desmontar el ‘mito’. “Aun cuando tengamos un 80% de la población vacunada, no tendremos inmunidad de grupo. No hay una cifra mágica ni una fecha cabalística que nos la vaya a dar”, insiste el experto.

Álex Cámara via NurPhoto via Getty Images Una sanitaria vacuna a un niño en un centro de vacunación en Ogíjares (Granada), el 30 de agosto.

En España hay 42,1 millones de personas mayores de 12 años (población diana); de ellas, más de 33 millones ya tienen la pauta completa. Entre los mayores de 40 años, sólo falta un 8% en completar su vacunación, porcentaje que crece significativamente a medida que baja la edad de la gente. Un tercio de los treintañeros todavía tiene que recibir alguna dosis.

Y si miramos a otros países... tenemos un problema

Por desgracia, las tasas de vacunación de España no tienen nada que ver con las de otros lugares. Sólo un 1,8% de la población de países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis, según datos de la plataforma Our World in Data. Y esto no es sólo una amenaza para esos países, sino también para los desarrollados y bien surtidos de vacunas.

“Mientras no vacunemos a la población susceptible en el mundo, no vamos a estar libres del virus y de su circulación”, alerta Daniel López Acuña, que explica que “cuantos más contagios haya, más variantes se generan, y estas pueden escapar a la eficacia de las vacunas”.