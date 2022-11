¿Qué supone para Rusia perder Jersón, la primera gran ciudad ucraniana tomada por Moscú?

via AP

¿Es una conquista más, dentro de los avances ucranianos gracias a su resistencia y la ayuda internacional, esos que vemos desde el verano? La respuesta es no. Desde hace semanas, máxima prioridad militar ucraniana era ya la recuperación del oblast (región) de Jersón, en manos rusas desde el inicio de la invasión. Hasta este jueves, ostentaba el título de la primera gran ciudad de Ucrania tomada por Rusia, el 2 de marzo, apenas una semana después de que se iniciara la invasión. Es la segunda mayor ciudad del país, con unos 300.000 habitantes, sometida durante ocho meses, enarbolada siempre por Moscú como su gran mérito.

Ahora, soltarlo es reconocer que las cosas no le van bien, su simbolismo es grande, no gusta presentar a la opinión pública otra derrota, cuando Rusia arrastra ya críticas contra el Kremlin, cuando ha tenido que recurrir a una movilización masiva, cuando ha jugado a quedarse con cuatro regiones ucranianas cuyo control no tenía claro, como ahora queda en evidencia.