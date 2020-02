Qué tengo que saber si voy a viajar a Italia

Getty Un turista con una mascarilla en la piazza del Duomo, de Milán.

La expansión del coronavirus en Italia ha paralizado el norte del país y ha contagiado de psicosis a media Europa, después de que se hayan superado los 200 contagios. Hasta este momento, el número de fallecimientos asciende a siete.

La situación en el país resulta algo confusa. El Gobierno italiano ha decretado un cordón sanitario sobre 11 municipios, que suman unos 50.000 habitantes, en los que se detectaron los primeros casos de la enfermedad. El cierre de estas localidades es completo, los ciudadanos no pueden entrar ni salir de ellas. Los que se salten la norma pueden enfrentarse a multas económicas y hasta a penas de cárcel.

Se trata de 11 localidades pequeñas, pero las medidas para prevenir la propagación de la epidemia han paralizado las tres grandes regiones del norte –Lombardía, Piamonte y Véneto– y también han afectado a sus grandes urbes.

Giuseppe Sala, alcalde de Milán —la capital económica de Italia— decretó el domingo el cierre de colegios, universidades, cines y teatros, así como la prohibición de todo tipo de actividad deportiva o cultural en las calles y polideportivos de la ciudad durante una semana, hasta el 1 de marzo. El Teatro alla Scala ha cancelado sus funciones, algo que solo había pasado en otras seis ocasiones en sus más de 200 años de historia. Incluso los bares y las discotecas han bajado la persiana. El Duomo, la catedral de Milán, tampoco ha escapado de la prohibición.

“Se puede circular por la calle y el transporte público funciona. Han cerrado escuelas, universidades, teatros, bares, discotecas... y muchas empresas han pedido a los empleados que trabajen desde casa”, cuenta la periodista Denise Zani, afincada en Milán.

Andrea Morstabilini Un supermercado de Carrefour en Carugate, al noroeste de Milán, este domingo por la tarde.

La turística Venecia, capital del Véneto, se vio obligada a cancelar los dos últimos días de Carnaval. La Serie A, la liga de fútbol italiana, suspendió los cuatro partidos que se jugaban este domingo en el norte del país. La organización se plantea que varios partidos de la próxima jornada se disputen a puerta cerrada.

En El HuffPost respondemos a algunas dudas que surgen para aquellos ciudadanos que tengan previsto viajar a estas regiones próximamente.

¿Se puede viajar al norte de Italia?

Sí. La prohibición decretada por el Gobierno italiano de acceder solo afecta a 11 localidades, señaladas con una bandera granate en este mapa:

¿Se puede cancelar un viaje previsto para la zona?

Si el pasajero quiere cancelar un viaje, surgen dos posibilidades, dependiendo de si dispone o no de un seguro de cancelación contratado, señala el equipo jurídico del portal reclamador.es.

Si tiene seguro de cancelación, puede reclamar la devolución de los importes que estén previstos en el mismo.

Si no tiene esta poliza, hay que diferenciar entre si el vuelo finalmente despega o no.

a) Si opera con normalidad, se entiende que ha sido el pasajero quien ha decidido no volar y no tiene derecho a reclamar. “Aún tratándose de una decisión basada en motivos de salud pública, o en el hecho de que el evento al que iba a acudir se cancela, no tendría derecho a reclamar indemnización o devolución de los gastos en los que haya incurrido previamente”, apuntan desde reclamador.es.

b) Si la aerolínea o las autoridades cancelan el vuelo por razones de salud pública, el pasajero tiene derecho a la devolución del importe del billete contratado, a la reubicación en otro vuelo y a la asistencia en caso de que la necesite (alojamiento y alimentación), pero no a indemnización económica.

Getty Un supermercado de Milán.

¿Qué ocurre si tiene una reserva de hotel?

Bernabò Bocca, presidente de Federalberghi, la asociación de los hoteleros italanos, ha comentado que “empiezan a llegar muchas cancelaciones”, pero precisa que “solo en un número limitado de casos el cliente tiene derecho al reembolso. En declaraciones a la agencia de noticias ANSA, Bocca informa de que el reembolso “solo se producirá en caso de imposibilidad sobrevenida, es decir, si el hotel está ubicado en uno de los municipios en cuarentena”.

Esta asociación asegura que los hosteleros “tratarán de solventar las exigencias de los clientes, por ejemplo proponiendo un cupón por un período alternativo, a pesar de que legalmente el cliente no tendría derecho”.

¿Y si el cliente tiene billetes para la ópera?

Si la función se realiza, no puede reclamar. “En el caso de que el pasajero decida no volar, no tendría derecho a la devolución de los gastos en los que ya hubiese incurrido, salvo que haya contratado un seguro de cancelación y éste se haga cargo de los mismos”, apuntan desde reclamador.es.

Si se cancela el espectáculo, el cliente tiene derecho a la devolución del dinero, por parte del organizador del espectáculo. Por ejemplo, el Teatro alla Scala ha puesto a disposición de los usuarios un teléfono (+39 02 72 003 744) y un correo electrónico para reubicar a los espectadores en futuras funciones o proceder al reembolso de las entradas.

“Tratándose de una decisión ajena a la aerolínea, el pasajero no tendría derecho a solicitar la compensación económica prevista en el Reglamento Europeo 261/2004. Por ejemplo, si un pasajero que tenía planeado acudir a los carnavales de Venecia, desiste de su viaje al ver que el evento al que iba a asistir se cancela, no puede reclamar gastos a la aerolínea, ni siquiera la devolución del billete no usado”, explican.

Getty La Scala, cerrada durante una semana por coronavirus

Las recomendaciones de Exteriores

Desde la Embajada de España en Italia insisten en que la libertad de movimiento es total en prácticamente todo el país, a excepción de los 11 municipios en cuarentena, y que no se han suspendido los vuelos entre España e Italia. El Ministerio informa, con actualizaciones constantes, de todas las actividades canceladas y museos e instituciones culturales o deportivas que permanecen cerradas en las regiones de Lombardía, Piamonte y Véneto.

Recomiendan a los ciudadanos españoles seguir las indicaciones de las autoridades italianas y han compartido el teléfono que ha activado el Gobierno italiano para dar respuesta a la situación: el 1500.

El Ministerio avisa que Italia suspendió los vuelos directos con China el 1 de febrero e informa que se llevan a cabo controles de temperatura en los aeropuertos italianos. Exteriores recuerda desde su web que todos los ciudadanos que lo necesiten, pueden recibir la asistencia sanitaria disponible en el país de destino si llevan la Tarjeta Sanitaria Europea.

¿Qué dice el Ministerio de Sanidad?

Por ahora Sanidad no ha tomado medidas especiales en relación al brote de coronavirus en Italia. Desde el departamento de prensa invitan a los ciudadanos españoles que vayan a desplazarse al país a comprobar las recomendaciones de la página web del Ministerio, que están en constante actualización.

¿Qué recomiendan otros países?

A pesar de que Exteriores mantiene la calma, otros países desaconsejan viajar a la zona. Serbia, Montenegro, Croacia, Irlanda e Israel han advertido a sus ciudadanos sobre la alerta en el norte de Italia.

Francia ha recomendado a los ciudadanos que hayan vuelto al país desde las regiones italianas de Lombardía y Véneto que se queden en casa y que eviten “las salidas que no sean indispensables”. El Gobierno francés no se plantea cerrar la frontera sur con Italia, pero lanza un aviso a los posibles afectados. “Cualquier persona que vuelva de Lombardía o Véneto con síntomas debe considerarse sospechosa”, ha asegurado Jerome Salomon, responsable de sanidad, este lunes por la mañana.