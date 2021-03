Qué tiene la infancia de Steven Spielberg para que el director la convierta en una película

Si Steven Spielberg tiene una vida de película no es sólo por haber pasado más de cincuenta años llevando las riendas de los rodajes. El director de Salvar al soldado Ryan (1998) ha entendido que su infancia bien merece un largometraje, y en ello se volcará para su próximo proyecto. Comenzará a filmarse en verano, con intención de que llegue a las salas en 2022.

En el colegio no lo tuvo mucho más fácil que en el vecindario. Sus compañeros le colgaron el mote de ‘el retrasado’ por su aspecto físico y su religión y le llegaron a agredir físicamente — llegó en más de una ocasión ensangrentado a casa —, hasta el punto de hacerle sentir avergonzado por contar que era judío ortodoxo, como ha reconocido más de una vez.

“Me sentía avergonzado, acomplejado, siempre era consciente de que destacaba por mi condición de judío. Estaba avergonzado por las prácticas judías de mis padres. Mi abuelo siempre llevaba un largo abrigo negro, sombrero negro y larga barba blanca. Me daba vergüenza invitar a mis amigos a casa, porque él podía estar en una esquina orando y yo no sabía cómo explicarlo”, explicó en una entrevista .

De ahí que siempre se haya subrayado que desarrolló una enorme sensibilidad para atravesar la pantalla con escenas relacionadas con la infancia. De hecho, Spielberg ha recalcado que sus primeros años en Arizona le inspiraron en muchos de sus trabajos, como con E.T., el extraterrestre, Hook, o Encuentros en la tercera fase. De esta última nació hace veinte años su próximo proyecto, cuando uno de sus actores, el célebre François Truffaut , le sugirió que rodará algo sobre su niñez.

Esta vez Spielberg no sólo se quedará en la dirección, sino que volverá a la escritura, algo que no hacía desde 2001. No participaba en un guión desde su trabajo mano a mano con Ian Watson en Inteligencia artificial. En esta película tendrá el apoyo de otro de sus guionistas de confianza, Tony Kushner (Lincoln).