Cómo es posible que un parque temático de la historia de España venda entradas como rosquillas

Un parque temático de la historia de España. No parece, a priori, el mejor reclamo para vender entradas. Sobre todo porque los españoles no le dan demasiado importancia a la asignatura de Historia: es la cuarta en relevancia según el barómetro del CIS de diciembre de 2016. Si a esto le añadimos que lleva nombre francés y que ese nombre no tiene ningún sentido para un español, el éxito se presenta complicado.