Qué ver en Nerja: Lista de los sitios que puedes visitar

Antonio Hugo Photo via Getty Images

La playa es el destino preferido para ir de vacaciones en verano. Por suerte, en España contamos con algunas de las mejores, no solo de Europa, sino del mundo. Por tanto si te gusta la playa, Nerja es tu lugar. Para los se animen a ir, debemos decir que no se arrepentirán porque hay muchos planes por hacer y sitios que ver en Nerja.

Qué ver en Nerja: Todo lo que puedes conocer en tu visita en Nerja

Barco de Verano Azul

Como no podía ser de otra forma, una de las primeras cosas que ver en Nerja es el Barco de Chanquete . Encontramos su embarcación, la famosa Dorada, en un parque que recibe el nombre de la serie, el Parque de Verano Azul y ubicada en el corazón del pueblo.

Balcón de Europa

Ventura Carmona via Getty Images

Las vistas que ofrece son inmejorables, ya que se se puede ver el mar y las playas de Nerja. Lo mejor es ir a primera hora de la mañana o al atardecer, no solo por disfrutar de las vistas, sino también para evitar la gran afluencia de personas que se encuentran aquí en horas punta.

Una vez que terminéis de inmortalizar el lugar, porque sí, el Balcón de Europa es muy “instagrameable”, podréis disfrutar de la gran oferta de ocio que ofrece el lugar. Hay restaurantes de todo tipo, bares, heladerías y, como no, tiendas de souvenirs. Si solo queréis pasear es también un plan perfecto. El lugar te invita a hacerlo. Sus calles son estrechas, con tonos azulados y blancos, que transmiten cierta paz mientras andas.

Centro de Nerja

percds via Getty Images/iStockphoto

Cuevas de Nerja

bruev via Getty Images/iStockphoto

Nerja no es solo playa y calles. Este pueblo de Málaga cuenta también con unos entornos naturales muy recomendados. Entre ellos, se encuentran las Cueva de Nerja , una de las más famosas de la Costa del Sol y de toda la península. El lugar fue descubierto en 1959 y tiene dos grandes atractivos. Por un lado, en su interior encontramos las primeras obras de arte conocidas por la humanidad, consistente en seis pinturas que representan a varias focas, y cuya fecha podría datar de hace 42.000 años. Por otra parte, aquí encontraréis la estalactita más grande del mundo.

Si estáis de vacaciones con niños , no os podéis perder esta maravilla de la naturaleza. Les encantará. En su interior encontramos cientos de formaciones rocosas, tales como estalactitas y estalagmitas, que les llamará mucho la atención. Un auténtico paseo por la naturaleza (aunque sea entre paredes).

Playas de Nerja

Antonio Hugo Photo via Getty Images

Por supuesto, no podían faltar en esta guía las magníficas playas malagueñas y que debes ver en Nerja sí o sí.

Son muchísimas las playas que merecen la pena ser visitadas en Nerja, así que aquí os dejamos algunas más: Playa el Playazo, Playa el Chucho, Playa el Salón, Playa de Carabeo, etc.

Frigiliana

imageBROKER/Jacek Sopotnicki via Getty Images

Hemos hecho un poco de trampa porque Frigiliana realmente no está en Nerja. No obstante, no queríamos dejar de recomendaros otros pueblos bonitos que visitar cuando estéis por la zona.