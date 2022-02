Que vienen los Fondos, ¡no miren arriba!

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pablo Casado, presidente del PP, echa la vista a lo alto

Si no fuese porque estamos ante uno de los momentos más importantes en la historia de la construcción europea, incluso podríamos calificarlo de momento refundacional, la instrumentalización que se está haciendo de los Fondos de Recuperación daría más para una película berlanguiana que para explicar el rumbo que ha decidido tomar la oposición de este país desde que ha dejado los bancos azules, hace ya más de tres años.

De forma progresiva, y en el marco de una campaña de competición con su aliado verde en diversos gobiernos autonómicos, nos encontramos ante un esperpento político de dimensiones todavía por conocer, y que tiene profundos paralelismos con un film, reciente, que protagonizan Jennifer Lawrence y Leonardo Di Caprio y que pueden ver ustedes en la plataforma Netflix. El PP,

con su deriva anti-fondos, está embistiendo a la Comisión Europea, que una y otra vez desmiente a Pablo Casado como tiene que hacer con líderes polacos o húngaros con otros temas tan sensibles que todos conocemos, como el Estado de Derecho o la igualdad y la diversidad en el seno de la UE. Ver para creer.

La película No mires arriba es una metáfora de los años trumpistas y también del abismo climático en el que nos encontramos, pero muy concretamente de esos años que tan bien ha descrito Christian Salmon en su obra La tyrannie des bouffons (no traducida), y en la que de forma brillante explica que un grupo de líderes mundiales en estos últimos años y de la mano del expresidente norteamericano se han encargado de ir construyendo una realidad paralela, unos hechos alternativos con tintes de parodia si no fuese porque algunos de estos líderes están al frente de los países más poderosos del planeta. Y paradójicamente, como más se tiende a estos argumentos anti-todo, con su relato que en tiempos normales nos parecería absurdo, cobra fuerza y adeptos a marchas forzadas.