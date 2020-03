Quemar a Woody Allen

Las memorias de Woody Allen, tituladas eventualmente Apropos of nothing, están en una fase similar a la de nacer muerto, pero debido a otras circunstancias quizá más penosas que la simple desatención de la crítica o el público: hoy, no son más que un cadáver que no puede salir del útero porque le gritan desde fuera. ¿No se sienten ustedes mal, asqueados, cuando ven en las películas de forma recreada, o en documentos gráficos de la época, cómo los nazis quemaban libros, seria y gozosamente, en una hoguera vigorosa de llamas y reflejos, rodeada de gente entusiasta esperando su turno para participar en esa fiesta de la moral? ¿Acaso no sienten desprecio aún hoy cuando les cuentan o leen que la Iglesia católica tenía un índice de libros prohibidos (el Index librorum prohibitorum, que se extendió desde 1564 hasta 1966) por atentar contra la fe y moral?

Así, el pasado viernes 6 de marzo, a eso de las diez de la noche, la editorial Hachett Book Group publicaba un comunicado en el que anunciaba que las memorias de Woody Allen no serían publicadas debido a las protestas de los trabajadores de la empresa: lo consideran un demonio depravado, un duendecillo tocón, etcétera; aunque, y esto es manifiesto una vez más, las investigaciones judiciales realizadas le eximen de cualquier acusación vertida contra él. La editorial, temblonamente, se ha rendido a las presiones de la opinión y no de los hechos y su dirección ha querido quedar de valiente, de ciclópea, afirmando que se atreven y atreverán con los libros más retadores (“we have published and will continue to publish many challenging books”). Está claro que los cobardes siempre tienen que empatar, o al menos intentar que los demás creamos tal cosa.

Seguramente, más pronto que tarde, seamos capaces de leer, libre y voluntariamente, sus memorias, pues me niego a creer que este estúpido y arbitrario rechazo por cuestiones morales a una obra artística pueda perpetuarse. Aunque, también es verdad, quizá esté siendo demasiado cándido al respecto, obviando la deriva intelectual académico-mediática que festeja la ignorancia y encomia la sumisión como derechos sociales.