Quevedo dice sin tapujos en 'El Hormiguero' lo que piensa (ahora) de su canción con Bizarrap

Quevedo no ha concedido muchas entrevistas, pero este jueves ha ido a divertirse a El Hormiguero . El cantante es el artífice, junto al argentino Bizarrap , de la canción del momento, conocida como Quédate —aunque su nombre oficial es BZRP Music Sessions #52—, el tema más escuchado en Spotify a nivel global .

Durante la entrevista con el presentador del formato, Pablo Motos, Quevedo ha contado cómo lleva la fama que le ha llegado de golpe. “Yo intento llevarlo lo más normal que puedo, haciendo las cosas que he hecho toda la vida sin que cambie mucho”, ha asegurado. “Pero también estoy agradecido porque yo he soñado con esto y está pasando. No puedo quejarme”, ha afirmado.