Quevedo: "Me alegro de no haber quitado el 'Quéeeedate"

Cortesía de Mahou Quevedo en su promoción junto a Mahou.

“Quéeeedate, que las noches sin ti dueeeelen” ha sido, con permiso de Rosalía y su Despechá, una de las canciones de este verano. Además, Quevedo ha logrado que su éxito junto a Bizarrap no se remita solo a la época estival, sino que meses después siga despertando una especie de catarsis colectiva en cualquier discoteca de España.

Como cualquier éxito no ha estado exento de polémica y Quevedo fue duramente criticado por no cantar en directo este tema en los conciertos o por utilizar el tan común autotune en sus canciones.

El cantante canario ha visto lanzada su carrera, que se inició con la pandemia del covid, momento en el que vio la oportunidad de hacerse un hueco en el género urbano con sus más de 32.000.000 oyentes mensuales en Spotify. A pesar del éxito repentino, a Quevedo no le asusta quedarse en ser recordado por una única canción y con su single Punto G prepara un LP de nuevos temas en un entorno en el que el género urbano vive a base de singles con honrosas excepciones como Bad Bunny o J Balvin. “No me paro mucho a pensar en lo que quiere la industria”, señala.

En mitad de la preparación de este nuevo trabajo, el canario ha participado en la campaña Madrid nos lía, Madrid nos encuentra de Mahou como homenaje a Madrid.

Quevedo se ha vuelto un artista de masas, además de por el impulso del productor argentino, por las redes sociales, aunque admite que se desinstala e instala TikTok prácticamente todas las semanas.

Precisamente en esta red social se le vio bailar, dando lugar a multitud de bromas, para presentar su nuevo sencillo. Más allá de los bailes y del Quédate, Quevedo se ve con futuro y no le preocupa que se le recuerde ni por usar la grabación de su tema en los directos ni por una única canción.

¿Cómo se vive que Quédate haya sido para muchos la canción del verano? ¿Te esperabas un éxito así al colaborar con Bizarrap?

Estoy muy contento de haber llegado a tanta gente y que la gente haya hecho que una canción escrita por mí se haya hecho mundial, la verdad es que es increíble. En ningún momento pensé que iba a tener tanto alcance, sí sabía que con Bizarrap iba a llegar a mucha más gente, pero lo que ocurrió con esta canción ha sido imposible de predecir.

¿Es cierto que decidiste eliminar la parte más popular de la canción?

A mí la parte de “Y nos fuimos en una, llegamos a la 1” me encantaba, nunca la quise quitar. Solo se me pasó por la cabeza quitar el ‘Quéeeedate’, pero porque pensé que quizá podía salir algo mejor. Ahora me alegro de no haberlo quitado, aunque nunca se sabrá si lo nuevo hubiera funcionado también...

¿Crees que precisamente la letra que habla de quedarse de fiesta hasta las 10, representa eso el estilo de vida de la música urbana?

En cuanto a la música urbana, creo no solo está relacionada con la fiesta, sino que también con otros momentos de la vida de las personas como puede ser el amor, los amigos o las motivaciones de cada uno. Hay canciones para todo.

¿Cómo llevas las bromas con el escritor del Siglo de Oro?

Me hacen gracia y la verdad es que muchos memes son muy buenos, aunque yo me puse el nombre simplemente porque es mi apellido materno...

Ptazeta, Bejo, Don Patricio... ¿Estáis los canarios creando una élite del género urbano en España?

Yo creo que siempre ha estado, lo que ahora es mucho más visible. La gente de las Islas lo está haciendo muy bien y veo a todos muy motivados y remando en el mismo sentido. Está guay que la gente identifique un género en Canarias.

Te criticaron por usar autotune en directo y por llevar tu voz pregrabada, ¿cómo vives esas críticas?

La realidad es que en mis conciertos canto en directo. La excepción ha sido en estos últimos shows del verano que he cerrado con la Session de Bizarrap y sí que es verdad que he lanzando la canción directamente. Sinceramente me ha salido así, porque para mí es un sueño ver cómo todo el público canta y grita una canción escrita por mí de una manera tan loca y me encanta disfrutarla en el escenario y vivirla con el público todos juntos.

¿Crees que ha cambiado la forma de hacer música en directo y que ahora se viven los conciertos de otra forma?

Yo lo que creo es que depende del género y de la música que haga cada persona, los conciertos van a ser de una manera o de otra.

Te volviste viral con tu TikTok presentando Punto G, ¿cómo te llevas con las redes y los bailes de esta red social?

TikTok no es una red social que use mucho en mi día a día la verdad. Me la instalo y me la desinstalo todas la semanas, pero sí me gusta usarla para acercarme a la gente y hacer un poco el tonto con los bailes.

Vas a sacar un disco, ¿crees que la industria ya no pide este producto?

La verdad que no me paro mucho a pensar en lo que pide la industria, lo que tengo claro es lo que yo siento en este momento. Para mí sacar un disco tiene ahora mismo todo el sentido del mundo en mi proyecto y sé que es un buen momento para mí. La verdad es que tengo muchas ganas de mostrar a la gente un proyecto más amplio y creo que es el momento indicado.

Empezaste en 2020, en plena pandemia. ¿Te afectó entonces para sacar En reformas?

Sí, obvio. Esa canción representa todo lo que estaba viviendo en cuarentena y antes de cuarentena, y fue una buena forma de estrenarse. En ese momento era lo que sentía, no podía sacar otra cosa que no sintiese.

Tienes relación y has colaborado con Duki, las comparaciones de su sesión con Bizarrap con la tuya son inevitables. ¿Cómo la valoras?

Es un temazo. Habló de cosas de su pasado en el que también seguí su carrera y a mí me pareció un 10.

¿Temes ser en un futuro lo que se conoce como one hit wonder con Quédate?

No es algo a lo que tema, yo me voy a centrar en hacer mis canciones para la gente que me escucha y sobre todo canciones que me gustan a mí. No es algo que haya pensado o que me preocupe lo de ser one hit wonder.

