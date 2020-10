¿Quién crees que ha ganado el debate? ¡VOTA!

A estas alturas, parece que los candidatos a las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, han aprendido lo que es un debate (lo otro fue un caos).

No obstante, hay a quien no le convence este nuevo formato de debate al que acabamos de asistir. Lo de silenciar micrófonos quizás no es la mejor opción para hacer fluida una charla.

A falta de saber quién ganara las elecciones del próximo 3 de noviembre, y con Biden venciendo en las encuestas, tú puedes votar, aquí y ahora, quién ha ganado en este último debate: