"¿Quién eres tú para llamarme a mí...?": la indignación de Anabel Pantoja tras este comentario en Sálvame

Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, no ha vivido una de sus mejores tardes. La colaboradora de Sálvame ha tenido un enfrentamiento con Kiko Hernández después de un comentario que no le ha gustado nada.

La televisiva ha abandonado el plató y se ha ido a la parte trasera para mostrar su cabreo.

“A mí Kiko Hernández no me llama ni hámster, ni hámstar, ni cobaya, ni rata. Porque yo no le insulto. Cada uno hace lo que le dé la gana con su cuerpo. Él opina de corazón y de lo que le dé la gana pero de físico, precisamente él, no. Se acabó ya”, le ha espetado visiblemente enfadada.

Y ha estallado: ”¿Quién eres tú para llamarme a mí hámster? ¿Qué quién eres tú... el rey de la belleza, el miss universo?”.

El colaborador ha aclarado que no ha dicho que pareciese un hámster y que lo quería decir es que la actitud de Anabel a la hora de comer le ha recordado a la de una mascota que tuvo.

“Lo has hecho con muy mala leche”, ha respondido Pantoja. ”¿Quieres un bollito?”, le ha preguntado en tono de humor Nuria Marín, presentadora este jueves.

Y Anabel ha respondido muy cabreada: ”¿Sabéis lo que os digo? Que os vayáis a tomar viento los dos”.