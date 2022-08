Quién es Borja Escalona "el bueno", que está recibiendo amenazas de muerte por el 'youtuber' de la empanadilla

No ha hecho nada, tan solo llamarse igual que el youtuber Borja Escalona que la ‘ha liado parda’ después de tratar de hundir un local de Vigo por cobrarle una empanadilla que se estaba comiendo. Hecho que ha puesto en entredicho el trabajo de los influencers gastronómicos por tratar de comer gratis por sus seguidores.

Se trata de un artista que ha visto como su popularidad ha ido creciendo en los últimos días por culpa de un odio que no se merece. El actor y cantante además, como muestra en sus redes, es solidario y cuida de personas con discapacidad.

Sin embargo, el aluvión de críticas inmerecidas le han causado unos días difíciles. “Para mí han sido días muy complicados porque me han dado mucha caña en redes sociales”.

El artista ha denunciado a través de un vídeo publicado en Instagram que ha llegado a recibir amenazas de muerte y de agresión. “No sé muy bien por qué, si no he sido yo”, ha defendido.

Sólo tengo palabras de agradecimiento, si me dais la oportunidad como me la estáis brindando y ofreciendo lo que voy a hacer es trabajar duro. Si me ayudáis a hacerlo visible conseguiremos montar algo muy chulo