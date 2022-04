Ignacio Sánchez-Dalp, más que el cura de las bodas de la 'jet'

Confidente de Cayetana de Alba

Capote a Naty Abascal con Luis Medina

Más allá de las bodas

Sobre su participación en tantas bodas de alcurnia, en El Comercio presumió de no casar a nadie a quien no conociera: “A mí no me contratan como si fuese el fotógrafo de una boda o un músico. A los famosos que he casado ha sido porque son amigos míos o están vinculados a mi familia”.