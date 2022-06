Quién es Lucía, la hermana mayor de María Pombo que se casa este sábado

“No me eché a llorar, no grité de emoción, no me salió un ‘sí’ emocionante. Me salió abrazarle y preguntarle: ‘¿y ahora que hacemos?’. Me caso con mi mejor compañero de vida. ¡No sé si merezco tanta suerte!”, escribió en Instagram acompañando a unas fotografías de la pedida. La pareja ha asegurado en estos meses que pasar por el altar no cambiará mucho en su relación, ya que viven juntos desde hace unos meses.