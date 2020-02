Quién es quién en los 'caucus' de Iowa

De las supuestas afirmaciones machistas a la también precandidata demócrata Elizabeth Warren a la insistencia en saludar de mala gana a otro aspirante, Tom Steyer, Sanders no ha estado exento de polémica en esta campaña. Sin embargo, parece que este año tiene mucho más cerca que en 2016, cuando fue derrotado por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, acabar siendo el nominado demócrata para los comicios presidenciales de noviembre.Líder en las encuestas de Iowa, donde perdió en 2016, una victoria el lunes podría facilitar al senador por Vermont la tarea de recortar los 5,4 puntos de ventaja que le saca Biden en los sondeos nacionales. En su contra juegan su imagen de arisco y unas políticas quizá muy a la izquierda para el estadounidense medio, como la creación de un sistema sanitario público de pagador único.

La senadora por Massachusetts se ha vendido como la candidata que tiene un plan para todo. Cuarta clasificada en las encuestas de Iowa y tercera en las nacionales, ha luchado toda la campaña por desmarcarse de Sanders -con el que comparte muchas políticas-, hasta el punto de acusarle de haberle asegurado en privado que una mujer no podía ser presidenta de EEUU. A 13 puntos de Biden en el conjunto del país, las perspectivas de Warren son muy diferentes a las que tenía en octubre, cuando incluso llegó a colocarse primera en los sondeos gracias a sus políticas progresistas, como la cancelación completa del 75 % de las deudas de los estudiantes universitarios y su fuerte apoyo a los sindicatos.

Alcalde de South Bend (Indiana), exmilitar, joven -es el benjamín de los candidatos con sus 38 años- y posible primer presidente gay. Así se muestra este devoto cristiano que forma parte del ala moderada del partido. Buttigieg esgrime su falta de experiencia en la política de Washington como un soplo de aire fresco y no como una debilidad.Aún así, este teniente retirado de la Marina ha demostrado tener problemas para atraer el voto de las comunidades latina y afroamericana. Debido a la erupción de millonario Michael Bloomberg, ha sido relegado al quinto puesto en las encuestas a nivel nacional, por lo que se encomienda a unos buenos resultados en Iowa, donde las encuestas le colocan como tercero, para ganar impulso en esta larga carrera.

Michael Bloomberg

A día de hoy es difícil que exista un estadounidense que no haya visto un anuncio de Michael Bloomberg en la televisión, el ordenador o la pantalla de su móvil.



El exalcalde de Nueva York (2001-2013) y multimillonario se presentó en noviembre a las primarias demócratas como la persona que acude a una fiesta en la que nadie le espera ni quiere.



A pesar de haberse incorporado tarde a la carrera, este filántropo ya ha batido el récord de gasto en una campaña, con más de 250 millones de dólares.Bloomberg, que no participa en las primarias de Iowa y New Hampshire, se presenta como un candidato moderado poseedor de una 'condición única' por su 'experiencia en los negocios, gobierno y filantropía', que le permitirán 'ganar y liderar'.



De momento, ha ascendido meteóricamente en las encuestas nacionales, en las que ya es el cuarto clasificado.