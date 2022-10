Quién es Suella Braverman y por qué es polémico que la nombren ministra del Interior

¿Quién es Suella Braverman?

Su nombre de pila se debe a Sue-Ellen Ewing, de la telenovela estadounidense Dallas, que era muy popular cuando ella nació en 1980, pero a sus profesores no les gustaba el guion en mitad del nombre y empezaron a usar “Suella” en la etiqueta de su abrigo, y así se quedó .

Sin embargo, poco después formó parte de las dimisiones de los políticos que abandonaron el Gobierno de Theresa May por su proyecto de acuerdo sobre el brexit.

Y cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervino en junio de 2022 para detener un vuelo de deportación de refugiados a Ruanda, Braverman declaró: “Es el momento de completar el brexit y dejar que el pueblo británico decida quién puede y quién no puede quedarse en nuestro país”.

También pidió a los colegios que no cedieran a los niños trans y le pidió a la Policía que se centrara en “atrapar a los delincuentes, no en vigilar los pronombres”.

Vida privada

Candidata a primera ministra

Ministra del Interior

Además, sorprendió con un extraño discurso en los Comunes en el que atacó a los “partidarios del woke que leen The Guardian”.

Al retirarse, Braverman arremetió contra Truss diciendo: “Fingir que no hemos cometido errores, seguir como si no los hubiéramos cometido y esperar que las cosas se arreglen por arte de magia no es una política seria”.