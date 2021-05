Quién gana y quién pierde en la reconstrucción de Gaza

El miércoles, UNRWA lanzó un llamamiento de emergencia de 38 millones de dólares para que Gaza y Cisjordania proporcionen apoyo alimentario, no alimentario, sanitario y psicosocial inmediato a los palestinos. La cifra se queda muy corta respecto a los 150 millones de dólares que de momento ya pide para rehabilitación la coordinadora de ayuda humanitaria de la ONU, Lynn Hastings , quien explica que, en esta ocasión, se ha producido un “severo” daño a la economía local por la destrucción de fábricas, almacenes, oficinas o torres multiservicios, así como zonas agrícolas en el norte. Por ahora sólo Egipto ha anunciado una partida de 500 millones de dólares. En ofensivas anteriores, no se llegó a cubrir ni el 60% del llamamiento de ayuda básica.

La mitad de la franja no tiene suministro de agua regular, debido a la falta de combustible para las bombas de agua y los daños a las instalaciones. Algunas ciudades también ya estaban casi completamente aisladas del agua, como Rafah, que la tenían que buscar en Egipto. No se han podido reparar aún tres plantas de aguas residuales en el lado este, por lo que se están vertiendo aguas residuales sin tratar al mar, y hay tres nuevas plantas de desalinización en alta mar, que proporcionan un tercio del agua de buena calidad que las autoridades pueden producir en Gaza, inaccesibles.

No son sólo las instalaciones de salud las que se han visto afectadas.. Según la ONG Save the Children , 50 escuelas en Gaza -una de cada 15- han sido dañadas por los ataques aéreos israelíes durante la última semana, afectando a más de 41,000 niños. Tres escuelas más han resultado dañadas en Israel por cohetes procedentes de Gaza.

Once días como once siglos. Así se vivió dentro de Gaza la Operación Guardián de los Muros del Ejército de Israel contra la franja , la peor ofensiva en siete años. El enclave palestino ha vuelto a quedar severamente dañado, con infraestructuras esenciales reventadas, inutilizadas, con decenas de miles de personas sin hogar al que regresar.

Naciones Unidas, según fuentes de UNRWA en Jerusalén, ya está diseñando un “mecanismo de reconstrucción” similar al de 2014, la última gran ofensiva, para organizar todas las entregas. Y contará, de nuevo, con una “unidad de seguimiento de materiales” para dar garantías a Israel de que no existe posibilidad de este doble uso. Dentro de la franja, ingenieros y aparejadores de la ONU darán el visto bueno, con informes a Tel Aviv.

El movimiento civil BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones), que promueve el incremento de la presión económica y política sobre Israel, manejan informes que sostienen que al menos el 45% de la ayuda internacional acaba en manos de Israel, en empresas del otro lado de la frontera que terminan siendo las contratadas: cementeras, fábricas de ladrillo o cableado, telecomunicaciones, depuración de aguas o saneamiento que, además, trabajan en las colonias ilegales de Cisjordania y el este de Jerusalén.

Por eso reclama a Naciones Unidas que, cuando tenga su plan de acción, intente no “recompensar” a quien ha bombardeado y trate de hacer las cosas con negocios locales; para eso, claro, hace falta que Israel permita que los empresarios gazatíes importen bienes. La pescadilla que se muerde la cola. ONG como Oxfam ya han advertido de que, si no se quieren esperar “décadas” a que la ayuda llegue, lo que hay que hacer es “levantar las restricciones impuestas por Israel” y permitir las importaciones y exportaciones normales en cualquier territorio. Gaza no es cualquier territorio y eso, dice Netanyahu, no va a pasar.