Quién ha filtrado los vídeos sexuales de ‘La isla de las tentaciones’ y qué interés hay detrás

La isla de las tentaciones ha roto todas las barreras. Ahora sí se puede decir que el programa de Telecinco está en boca de todo el mundo, incluso de sus detractores o de quien no lo ha seguido jamás. Aunque no ha sido por una buena causa, sino por la filtración de un vídeo sexual explícito (y de otro, también sexual, pero menos impactante).

De dónde salen las imágenes

Respecto a los protagonistas, aclara, “tendrían que denunciar por un delito que atenta contra el honor y la intimidad”. De hecho, subraya que el Código Penal condena a la primera persona que lo sube y a todo el que lo difunde. “Todo el que lo comparte, incluso por WhatsApp, podría ser denunciado por los afectados”, aunque al ser tan viral sea muy difícil porque el número de causas sería infinita, pero no es complicado saber quién lo ha compartido por primera vez.

Marina e Isaac anunciaron a través de sus stories de Instagram que habían emprendido acciones legales: “Os agradezco los mensajes de apoyo, pero os agradecería aún más que no siguierais pasándome el vídeo, está en manos judiciales”, escribió él.

Penas de prisión

Los dos jóvenes y Mediaset no podrían unirse en un mismo procedimiento judicial, como confirma Sara Antúnez, porque “no se protege el mismo bien”, es decir, a Mediaset le afecta en lo económico y a los protagonistas en lo personal. El primero deberá seguir la vía civil y los segundos la penal.

Además, cabe recordar que el programa no puede emitir un contenido sexual tan explícito, independientemente de que no sea en horario infantil. “Aunque ellos sepan que se les está grabando, esas imágenes no pueden salir. Seguramente sus contratos tengan alguna cláusula que hable sobre ese contenido explícito”, aclara la presidenta de StopHaters.