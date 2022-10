¿Quién manda en el PP?

El escándalo, pues, no era que el hermano de la líder madrileña se hubiera enriquecido a cuenta del erario en plena pandemia, sino que el PP habría utilizado a un directivo del Ayuntamiento de Madrid para espiarla. De nada sirvieron los alegatos de Casado y García-Egea en favor de la transparencia y en contra de la corrupción; los barones del PP, Feijóo el primero, ‘absolvieron’ a Ayuso y condenaron a su némesis.



Ayuso bendijo el ascenso del gallego a la dirección del PP, dando por hecho o explicitando que su poder no sería ilimitado; no en vano la brunete mediática de la derecha come de la mano de la Comunidad de Madrid. Si Feijóo no captó el mensaje a la primera, la semana pasada recibió una lección que no olvidará fácilmente.