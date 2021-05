La gran ausencia en el regreso de 'Friends'

NBC via NBCUniversal via Getty Images

NBC via NBCUniversal via Getty Images

Muchos tuiteros estadounidenses se extrañaron por la ausencia del actor, cuyo motivo no ha trascendido. “Solo estuve en esa serie de pasada y sentía que era como una especie de accesorio en el programa ”, llegó a decir el intérprete de Vengadores: Endgame en Variety en junio de 2020, por lo que quizá no se haya debido a un problema de agenda.

Muchas estrellas invitadas

Justin Bieber and James Corden but not Paul Rudd what pic.twitter.com/c1kwRAYkGV

Todo lo que se sabe sobre la vuelta de Friends

En él aparecen los seis protagonistas paseando de espaldas por el set de rodaje de la serie mientras suena el icónico I’ll Be There for You de The Rembrandts de fondo.