¿Y ahora quién será primer ministro con Macron?

Emmanuel Macron acaba de ser reelegido y la pregunta ya está en el aire: ¿quién será su primer ministro? Entre los nombres que más circulan está el de la actual ministra de Trabajo, Élisabeth Borne.

Invitada al programa matutino RTL el lunes 25 de abril, la Ministra de Trabajo no se ha librado de la pregunta. ¿Se convertirá en la jefa del futuro gobierno? “Esa no es la cuestión”, dijo dos veces. “Lo importante es escuchar el mensaje de los franceses, sus preocupaciones sobre el poder adquisitivo, sus expectativas sobre la ecología, y no tengo ninguna duda de que Emmanuel Macron encontrará el equipo para liderar este proyecto”.

Élisabeth Borne formaba parte del primer núcleo de Gobierno nada más ser elegido Emmanuel Macron en 2017. Fue ministra de Transportes desde mayo de 2017 hasta julio de 2019, antes de ser ministra de Transición Ecológica y Solidaridad durante un año. Ahora es ministra de Trabajo, Empleo e Inserción desde julio de 2020.

Jean Castex anunció antes de la segunda vuelta que dimitiría si Macron salía reelegido. ¿Cuándo exactamente? No se sabe. El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, ha confirmado que se celebrará un consejo de ministros este miércoles 27, lo que hace pensar que nadie habrá dimitido para entonces.