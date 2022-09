¿Quién va a sudar más esta tarde? La pasarela política de los 27º

Europa Press News via Getty Images

¿Quién va a sudar más esta tarde, Pedro Sánchez o Alberto Nuñez Feijoó ? Los 27º grados de climatización son protagonistas hoy en el Senado , porque la temperatura, quien lo diría, tiene también un sesgo partidista. Los estilismos ‘sin mangas’ entre ellas y los ‘sin corbata’ entre ellos, eran mayoría entre los miembros del Gobierno y en la bancada progresista mientras las blazer, los vestidos de manga al codo y las corbatas bien ajustadas al cuello predominaban entre los conservadores, dispuestos a aprovechar la jornada para eliminar toxinas y también para generar empleo entre quienes se dedican al lavado en seco. Lástima que sus compañeros de escaño tengan que sufrir olores no deseados; o que Feijóo tenga que beber sorbos de agua cada poco, desde que ha empezado la sesión. Normal que se le quede la boca seca.

Eso sí, daba gusto ver los abanicos agitarse rítmicamente, una tradición que sale ganando con las normas de ahorro energético en edificios públicos. Por no hablar de las prendas de lana que gozarán de una segunda oportunidad en invierno gracias a los 19º.

Al presidente Sánchez, sin corbata y el primer botón de la camisa desabrochado, no le caía una gota desde la tribuna mientras aprovechaba para sacar pecho de los logros de su Ejecutivo, que no acaban de calar entre los votantes. Ninguno de sus ministros lucía corbata, quizá por eso no se han visto obligados a darse aire con los papeles a mano, como los senadores de derechas. Solo uno entre todos se aventuraba a salirse del rebaño y destacar con una camisa ancha, sin chaqueta. Pero es que Jaime de los Santos, que cuando Rajoy estaba en Moncloa, era asesor y estilista de Elvira Fernández -cariñosamente conocida como Viri- se niega a renunciar a la moda.