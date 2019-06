¿Quiénes serían los protagonistas de un 'Friends' español? Este hilo tiene la respuesta

Durante diez temporadas Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler y Joey hicieron reír a varias generaciones con surrealistas historias cotidianas que los incluyeron en el día a día de muchos españoles.

Seguro que en los 15 años que han pasado desde que los seis protagonistas de Friends se fueron a tomar café por última vez no has olvidado sus rostros. Pero, ¿te has imaginado alguna vez una versión española de la serie americana? ¿Quiénes serían los protagonistas?