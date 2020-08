Quiénes son los negacionistas antimascarilla de España

JAVIER SORIANO via Getty Images

JAVIER SORIANO via Getty Images Una manifestante anti mascarilla, el pasado 16 de agosto, en la protesta de Madrid.

Ahora es Alemania la que está en el candelero por el intento de asalto del Reichstag, la sede del Parlamento nacional, a manos de unos negacionistas, ciegos ante la pandemia del coronavirus. En origen de ese movimiento está en grupos de ultraderecha y neonazis. Pero, ¿y de dónde vienen los de España?

Aquí hay una mezcla de orígenes, desde los puramente movidos por intereses políticos y económicos a nuevos guruses, abogados, curanderos, blogueros, exmilitares y hasta sanitarios que sostienen que hay una conspiración tramada contra el mundo para controlarlo y dominarlo y el Covid-19 no es más que un invento, el primer paso. Son pintorescos los orígenes de los impulsores de este movimiento. Así, si tomamos la manifestación de Colón que reunió a unas 2.500 personas hace dos semanas, la convocatoria venía firmada por Fernando Luis Vizcaíno Carles, un blogger valenciano que hace muchas otras cosas: es profesor de yoga, escritor y psicoterapeuta, psicólogo y astropsicólogo.

Su figura ha cobrado impulso sobre todo a través de su canal de Youtube, cerrado en estos momentos por los gestores de la red social. Tenía 6.000 seguidores. En sus vídeos, defendía por ejemplo que “la pandemia no existe y su implementación forma parte de un plan para recortar libertades y desarrollar un nuevo orden mundial”. Sostiene, no obstante, que no se manifiesta contra el coronavirus, sino contra la manipulación. Las autoridades, denuncia, “crean problemas de la nada o los exageran hasta hacernos creer que el mundo es del color que a ellos les interesa que creamos”.

Otro de los rostros destacados en este movimiento es el de Ricardo Delgado Martín. Muy seguido en redes sociales, también se ha apoyado en Youtube para transmitir sus mensajes, en un canal igualmente clausurado, llamado La Quinta Columna. En sus redes sociales indica que su actividad profesional estuvo o está relacionada con el fitness y dice también que es graduado en Estadística y que tiene un máster en Bioestadística. Su principal ataque es a los medios de comunicación, a los que califica de “terroristas” de forma habitual.